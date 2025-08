Após derrota para o Santos, Juventude anuncia Thiago Carpini como novo técnico

Após a derrota para o Santos por 3 a 1, na noite desta segunda-feira, o Juventude anunciou a contratação do técnico Thiago Carpini. O treinador iniciará sua segunda passagem pelo clube e assinou um vínculo válido até o fim do Campeonato Brasileiro.

Carpini dirigiu o Juventude por sete meses em 2023, quando conquistou o acesso com o vice-campeonato da Série B. Ao todo, foram 32 jogos à frente da equipe gaúcha, com 17 vitórias, 11 empates e quatro derrotas - aproveitamento de 64%.

Ele terá a missão de livrar o Jaconero do rebaixamento à segunda divisão. Com o revés desta segunda-feira, o time segue na vice-lanterna do Brasileiro, com apenas 11 pontos conquistados.

Bem-vindo, Thiago Carpini. O treinador está de volta ao Alfredo Jaconi. O profissional comandou o clube alviverde no retorno à Série A do Brasileirão em 2023. Carpini inicia os treinamentos na quarta-feira.

Thiago Carpini também possui passagem pelo São Paulo, onde conquistou a Supercopa do Brasil de 2024 em cima do rival Palmeiras.

O treinador chega a Caxias do Sul na noite desta terça-feira. Já na quarta, ele será apresentado oficialmente e dará início aos trabalhos com o elenco. O primeiro desafio será diante do Corinthians, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.