Aos 18 anos, lateral do São Paulo retorna à Seleção sub-20 após lesão

O lateral direito do São Paulo, Igor Felisberto, foi convocado pela Seleção Brasileira sub-20 para os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da categoria, contra o Paraguai, nos dias 8 e 11 de agosto. Serão os últimos dois compromissos da Amarelinha antes do Mundial.

Com apenas 18 anos, Igor Felisberto é considerado uma das joias de Cotia e, inclusive, já integrou a rotina do elenco profissional. O atleta, entretanto, desfalcou a Seleção Brasileira sub-20 nos últimos meses por causa de uma lesão no tornozelo.

"Estou muito feliz em ser novamente lembrado pelo professor Ramon. Só eu sei o quanto doeu ficar fora da disputa do Sul-Americano, mas trabalhei muito nesse período para ter uma nova chance. Ela veio e agora cabe a mim agarrar a oportunidade com unhas e dentes", declarou Igor Felisberto, cuja multa rescisória com o São Paulo é de 80 milhões de euros.

Atualmente Igor Felisberto é o lateral direito titular do time sub-20 do São Paulo e tem jogado regularmente, indicando que os problemas físicos ficaram para trás.

O jogador tem contrato com o São Paulo até março de 2029. O clube anunciou a extensão de vínculo com Igor Felisberto em maio deste ano, entendendo que ele pode vir a ser mais um jogador formado em Cotia a dar frutos esportivos ao time profissional e, posteriormente, financeiros com uma venda para o exterior.

"Falta pouco para o professor Ramon fechar o grupo para o Mundial. Esses dois amistosos poderão ser decisivos e eu estou preparado para fazer a minha parte e ajudar o Brasil da melhor forma possível. Venho em um bom momento no São Paulo e me sinto muito confiante para vestir novamente a camisa da Seleção", finalizou o lateral, que foi campeão da Cascais Luso Cup em 2024, quando ainda defendia a Seleção Sub-17 do Brasil.