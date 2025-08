América-MG anuncia saída de diretor de futebol em meio à má fase

O América-MG anunciou, nesta segunda-feira, a saída do diretor de futebol Fred Cascardo.

O profissional chegou ao Coelho em 2019. Ele foi um dos líderes da reformulação das categorias de base do clube. Em 2022, assumiu a direção de futebol profissional, quando a equipe disputou a Libertadores e, no ano seguinte, a Sul-Americana.

? América FC (@AmericaFC1912) August 4, 2025

No último domingo, o América-MG já havia anunciado a saída do técnico Enderson Moreira. O time vem de seis jogos seguidos sem vencer, com cinco derrotas e um empate.

O Coelho está na 16ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, assim como o Volta Redonda, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

O América-MG volta a campo no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), contra o Remo, em casa, pela 21ª rodada do torneio.