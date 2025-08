Abel vive seu pior momento no Palmeiras? Colunistas analisam

Abel Ferreira vive seu pior momento desde que assumiu o Palmeiras?

No Posse de Bola, os colunistas Arnaldo Ribeiro, Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri analisaram o comportamento de Abel, que abandonou a coletiva após o empate contra o Vitória no Brasileirão — como já fizera após a derrota para o Corinthians na Copa do Brasil.

Arnaldo: Abel está no seu pior momento no Palmeiras

O Abel está no seu pior momento no Palmeiras. A gente tem dificuldade de enxergar isso porque ele é um técnico mais vitorioso e mais consistente no futebol brasileiro há cinco anos, mas ele não ganha nenhum torneio há um ano e meio. É pouco, mas para o time que o Palmeiras tem, sempre pretendendo conquistas, ele está muito pressionado.

Esse clássico caiu no pior momento -- a questão do Palmeiras na Copa do Brasil é muito mais o adversário do que propriamente a Copa do Brasil. Agora, o mandante é o Palmeiras, com torcida única, perdeu o primeiro jogo, toda a responsabilidade está no Abel e seus comandados. Sobretudo no Abel, menos nos comandados.

Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: Abel pode perder oitavo mata-mata na casa do Palmeiras

Esse comportamento do Abel é o receio de, pela oitava vez, perder um mata-mata. São sete mata-matas que ele é eliminado, sempre em casa. Desde o CRB, em 2021, teve a Libertadores, que avançou e ganhou, mas nesse recorte todo, tirando o Campeonato Paulista, o Palmeiras jogou oito mata-matas e foi eliminado em sete, todas em seu estádio.

Então, essa pode ser a oitava eliminação e para o Corinthians, que já o derrotou no campeonato estadual. E a final não foi no Allianz Parque, mas o gol do título foi lá, do Yuri Alberto. Acho que pesa tudo isso, esse combo, são vários mata-matas perdendo em casa.

Mauro Cezar

Lavieri: Abel abandonar a coletiva foi forçado e sem propósito

Achei forçado e despropositado. Foi tão forçado que parece até que ele estava querendo que a gente discutisse isso, e não as alternativas dele, não as falhas que o elenco mostrou ontem. Era um jogo contra o Vitória, não faz nenhum sentido ele ter reagido dessa maneira.

Ele já estava respondendo uma pergunta sobre o Palmeiras e Corinthians. Antes dessa saída, o repórter até falou, se você me permite mais uma, porque já estava sendo perguntado sobre o Palmeiras e Corinthians, então foi uma saída fora de propósito.

Logo que vi, conversei com o pessoal do Palmeiras e perguntei: aconteceu alguma coisa? Teve alguma coisa na sala de coletiva? Teve alguma coisa que a gente não viu? Mas não. O único motivo que ele pode ter ficado assim tão bravo é o desempenho do time reserva do Palmeiras, que foi aquém.

Danilo Lavieri

