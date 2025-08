Abel e Dorival erraram ao poupar no Brasileiro? Colunistas debatem

Preservando os titulares na rodada do Brasileirão pensando no Dérbi da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras saíram atrás no placar e buscaram o empate com alguns titulares em campo. No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr. e José Trajano debateram se as estratégias foram corretas.

O Corinthians empatou em casa com o Fortaleza - 1 a 1. Já o Palmeiras buscou o empate com o Vitória fora de casa, por 2 a 2.

Os rivais paulistas se enfrentam novamente na próxima quarta (6), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu em casa na ida por 1 a 0.

Casagrande: Colocar titulares no fim não é poupar

Eles poupam do jeito errado. Os titulares ficam no banco e sempre estão entrando no segundo tempo com os times perdendo e eles tendo que fazer um esforço maior para buscar a vitória. Isso não é coerente com a ideia de poupar. Começa com o time titular, já que quer poupar, marca pressão, acelera, tenta fazer um, dois gols e põe os reservas nos segundo tempo

Walter Casagrande Jr.

Trajano: Batata quente para quem entra no segundo tempo

Esse dilema de poupar no primeiro tempo, quem entra depois tem que correr mais, é mais exigido. É uma batata quente para esse pessoal que entra. [...] É mais ou menos a história de quem deve bater o primeiro pênalti. O craque do time deve ser o primeiro ou o último?

José Trajano

