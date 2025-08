Titulares salvam e Palmeiras arranca empate contra Vitória antes do Dérbi

O Palmeiras empatou por 2 a 2 contra o Vitória, na noite de hoje, no Barradão, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

Abel Ferreira poupou todos os titulares do Alviverde de olho no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians no próximo meio de semana, e a equipe fez um primeiro tempo ruim. Mas quando Abel chamou a "cavalaria" com alguns titulares, a equipe buscou o empate após sair perdendo por 2 a 0.

Renato Kayzer e Erick fizeram 2 a 0 para o Vitória, mas Piquerez, de pênalti, descontou e Flaco López, já no fim do jogo, empatou de cabeça.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 33 pontos, na 3ª posição com 16 partidas disputadas. São quatro pontos de diferença para o vice-líder Cruzeiro (37 pontos em 18 jogos) e o líder Flamengo (37 pontos em 17 jogos).

O Vitória foi a 18 pontos na 15ª posição, mas ainda próximo da zona do rebaixamento. A diferença para o Santos, primeiro no Z4, é de apenas três pontos.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Ceará no Allianz Parque, domingo (10), às 16h (de Brasília). Já o Vitória visita o São Paulo, no sábado, no Morumbis, às 18h30.

Antes, o Palmeiras enfrenta o Corinthians na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil — o Alviverde perdeu por 1 a 0 a ida e precisa de uma vitória com vantagem de dois gols para se classificar de forma direta.

Palmeiras só joga 10 minutos, e Vitória aproveita

Renato Kayser comemora gol marcado na partida entre Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão Imagem: Jhony Pinho/AGIF

Abel Ferreira escalou um time todo reserva de olho no jogo decisivo contra o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil e a equipe alternativa fez um primeiro tempo muito abaixo.

Foram apenas 10 bons minutos iniciais, com Lucas Arcanjo evitando um gol de Marcos Rocha e depois Emiliano Martínez perdendo uma chance incrível dentro da pequena área, mas no restante da primeira parte o Vitória poderia ter vencido por ainda mais.

Aos 33, Allan errou passe no meio-campo, Ronald puxou contra-ataque e Renato Kayzer bateu cruzado para vencer Lomba. Minutos depois, o goleiro palmeirense fez grande defesa para evitar o segundo gol em chute de fora da área de Baralhas.

Titulares salvam o Palmeiras no 2º tempo

Flaco López comemora gol marcado em Vitória x Palmeiras, pelo Brasileirão Imagem: Jhony Pinho/AGIF

Aos 19 minutos do 2º tempo, Abel Ferreira colocou em campo Facundo Torres, Vitor Roque, Piquerez e Ramón Sosa para buscar o empate.

No minuto seguinte, Erick marcou um golaço para o Vitória após um chute no ângulo. Mas Piquerez descontou de pênalti e Flaco López ampliou de cabeça nos minutos finais da partida — após bela assistência de Sosa.

O Palmeiras fez um jogo ruim, mas o resultado foi positivo pelas circunstâncias da partida.

Lances importantes

Lucas Arcanjo salva o Vitória. Aos 3 minutos do 1º tempo, Flaco López ficou com rebote dentro da área após rebote na defesa e ajeitou para Marcos Rocha. O lateral chegou batendo cruzado e Arcanjo evitou o gol palmeirense com uma bela defesa.

Emiliano Martínez perde chance incrível para o Palmeiras. Aos 7 minutos, Veiga cobrou escanteio, Luighi desviou na primeira trave e Emiliano apareceu sozinho dentro da pequena área para balançar as redes. O problema é que o uruguaio não conseguiu direcionar o cabeceio e a bola passou por cima do gol.

Renato Kayzer abre o placar para o Vitória. Aos 33 minutos, Allan errou passe no campo de ataque, Ronald Lopes ficou com ela e conduziu pelo meio-campo e acionou Kayzer em profundidade. Benedetti só cercou, e o atacante finalizou cruzado para abrir o placar. Lomba até encostou na bola, mas ela morreu no fundo da rede.

Lomba e o travessão salvam o Palmeiras. Aos 40, Baralhas aproveitou rebote da defesa alviverde na entrada da área e chutou forte de muito longe. Marcelo Lomba fez uma grande defesa para evitar o segundo gol do Vitória — a bola ainda bateu no travessão antes de sair.

Renato Kayzer quase amplia para o Vitória. Logo aos 2 minutos do 2º tempo, Osvaldo cruzou bola na área quase do meio-campo, Vanderlan não cortou, e a bola chegou para Renato Kayzer. O atacante finalizou no susto, mas Lomba fez boa defesa.

Erick marca um golaço e amplia para o Vitória. Aos 19, Erick recebeu pela ponta direita, chamou Piquerez para dançar e finalizou colocado. A bola foi no ângulo de Marcelo Lomba, que nem pulou nela. Um golaço.

Piquerez desconta para o Palmeiras. Sosa tabelou com Facundo Torres, invadiu a área e foi derrubado por Baralhas. A arbitragem marcou pênalti, e Piquerez bateu forte no canto esquerdo para marcar o primeiro gol do alviverde aos 24 minutos.

Flaco López marca o gol de empate do Palmeiras. Aos 40, Ramón Sosa cruzou pelo lado esquerdo, Flaco López ganhou no alto e empatou o jogo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 x 2 PALMEIRAS

Data e horário: 3 de agosto, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Gols: Renato Kayzer, aos 33 minutos do 1º tempo, e Erick, aos 19 minutos do 2º tempo (VIT); Piquerez, aos 24 minutos do 2º tempo, e Flaco López, aos 40 minutos do 2º tempo (PAL)



Cartões amarelos: Raúl Cáceres, Lucas Halter e Renzo López e Erick (VIT); Micael (PAL)



VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Pepê e Ronald (Rubén Ismael); Erick (Fabri), Osvaldo (Edu) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.



PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Micael, Benedetti e Vanderlan (Piquerez); Emiliano Martínez, Allan (Sosa) e Raphael Veiga (Lucas Evangelista); Luighi (Facundo Torres), Thalys (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.