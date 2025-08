Vasco pode entrar na zona de rebaixamento na 18ª rodada do Brasileirão; veja cenário

Com sete partidas seguidas sem vencer, o Vasco da Gama vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro e corre o risco de encerrar a 18ª rodada dentro do Z4. A derrota por 3 a 2 para o Mirassol, no sábado, agravou a crise do time carioca e deixou a permanência fora da zona de rebaixamento dependendo de resultados paralelos.

O Cruzmaltino esteve muito perto de já entrar no Z4 neste domingo. Isso só não aconteceu porque o Corinthians arrancou um empate nos acréscimos diante do Fortaleza. Com o resultado, o Vasco permaneceu na 16ª colocação, fora do Z4 por um fio.

Santos pode empurrar o Vasco para o Z4

O grande risco agora está no jogo entre Santos e Juventude, marcado para esta segunda-feira (4), no Morumbis. Se o Peixe vencer, chega a 19 pontos e ultrapassa o Vasco, que ficaria estagnado com 17, caindo para a 18ª colocação.

Próximo compromisso será em casa

A equipe comandada por Fernando Diniz volta a campo no domingo (10), às 16h, para enfrentar o Atlético-MG, em São Januário, pela 19ª rodada. A partida será fundamental para o Cruz-maltino tentar encerrar a sequência negativa e respirar fora da zona de rebaixamento antes da virada do turno.

Antes, o Vasco recebe o CSA, quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Rei Pelé, a partida de ida terminou em 0 a 0. Novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer avança para as quartas.