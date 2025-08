Última vitória do São Paulo no Beira-Rio tinha Crespo como técnico; relembre

Em busca da quinta vitória seguida na temporada, o São Paulo, de Hernán Crespo, visita o Internacional neste domingo, no Beira-Rio. O duelo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 20h30 (de Brasília).

Para este jogo, a equipe paulista espera voltar a vencer o adversário em solo gaúcho depois de quatro anos. A última vez que o Tricolor saiu de Porto Alegre com uma vitória sobre o Inter ocorreu em 2021, quando Crespo estava em sua primeira passagem pelo clube são-paulino.

Na ocasião, o São Paulo bateu o Colorado por 2 a 0, com gols de Rigoni e Igor Gomes, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileiro. O triunfo foi o primeiro do time do Morumbi naquela edição da liga nacional. A equipe não havia vencido nenhum dos seus nove primeiros jogos.

No final de 2021, Crespo viu chegar ao fim sua primeira passagem pelo São Paulo, que acertou a contratação de Rogério Ceni para a continuidade da temporada.

Após o embate, o Tricolor enfrentou o Internacional no Beira-Rio em outras três ocasiões, todas pelo Brasileiro. Em 2022, as equipes empataram em 3 a 3. No ano seguinte, o Inter venceu por 2 a 1. Já na temporada passada, os times ficaram no 0 a 0.

Desde a chegada de Crespo, o São Paulo soma quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota em seis partidas. O Tricolor saiu da parte de baixo da tabela e pulou para a oitava colocação do Brasileiro, com 22 pontos.