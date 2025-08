Transmissão ao vivo do GP da Hungria de F1 2025: veja onde assistir

O GP da Hungria de Fórmula 1, no circuito de Hungaroring, tem largada programada para manhã de hoje, às 10h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo da corrida será feita pela Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Piastri lidera o Mundial, com Norris na cola e Verstappen mais distante. Após 13 etapas, o australiano soma 266 pontos, seguido por Lando Norris com 250. Max Verstappen, com 185, admitiu que o título está fora de alcance.

Bortoleto tenta reagir na classificação. O brasileiro é o 19º colocado com 6 pontos e mira o GP da Hungria para ganhar posições na tabela.

GP da Hungria -- Fórmula 1 2025