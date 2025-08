Transmissão ao vivo de Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Vitória e Palmeiras medem forças na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão do jogo ao vivo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória tenta converter a sequência invicta em triunfos. O time baiano não perdeu nas últimas quatro rodadas, mas empatou três vezes, incluindo o 1 a 1 com o Mirassol no jogo passado.

O Palmeiras embalou no Brasileirão com três vitórias seguidas. A última foi sobre o Grêmio, por 1 a 0. Agora, a equipe de Abel Ferreira quer manter o ritmo e superar o revés para o Corinthians na Copa do Brasil.

Vitória x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro