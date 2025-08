Transmissão ao vivo de Corinthians x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Corinthians e Fortaleza medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, TO, AL, MA, PE, PI, SE, AC, AP, AM, RO, RR) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians tenta encerrar sequência sem vitórias no Brasileirão. A equipe empatou com Cruzeiro e Botafogo nas últimas rodadas, mas vem empolgado após vencer o Palmeiras por 1 a 0 na Copa do Brasil, no meio de semana.

Na zona do rebaixamento, o Fortaleza tenta reação longe de casa. O time perdeu para o Grêmio em jogo atrasado da 14ª rodada e busca os três pontos para melhorar sua colocação.

Corinthians x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro