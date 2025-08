Transmissão ao vivo de Ceará x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Ceará e Flamengo medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Ceará voltou a vencer após três tropeços e tenta embalar no Brasileirão. A vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro deu novo fôlego ao Vozão, que agora mira mais três pontos em casa para subir na tabela.

O Flamengo vem de três vitórias seguidas e quer seguir firme na liderança. Apesar do bom momento no campeonato, o Rubro-Negro tenta se recuperar do baque na Copa do Brasil, após a derrota para o Atlético-MG.

Ceará x Flamengo -- Campeonato Brasileiro