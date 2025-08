Transmissão ao vivo de Botafogo x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Botafogo e Cruzeiro medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, MG, ES, RS, SC, BA, PB, RN, PA e DF) e Premiere (pay-per-view).

Donos da casa estão de olho no G4. A equipe de Davide Ancelotti empatou com o Corinthians por 1 a 1 na última rodada e busca reencontrar o caminho das vitórias.

O Cruzeiro tenta reagir após perder a liderança. Derrotado pelo Ceará por 2 a 1 no Mineirão, o time celeste soma dois jogos sem vencer e vive seu momento mais instável no campeonato.

Botafogo x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro