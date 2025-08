Transmissão ao vivo de Atlético-MG x RB Bragantino pelo Brasileirão: onde assistir

Atlético-MG e Red Bull Bragantino medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

O Atlético tenta reagir no Brasileirão após três derrotas seguidas. A mais recente foi para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã. Apesar da fase ruim, o time chega confiante após vencer o próprio clube carioca na Copa do Brasil pelo mesmo placar.

O Red Bull Bragantino também busca recuperação. A equipe paulista não vence há quatro rodadas e vem de derrota por 3 a 1 para o Fortaleza, no Castelão.

Atlético-MG x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro