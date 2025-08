Tota Magalhães encerra Tour de France com performance histórica pelo Brasil

Com a conclusão do Tour de France Femmes neste domingo, a ciclista Tota Magalhães encerra uma participação histórica que marca um novo capítulo para o ciclismo feminino brasileiro. Aos 24 anos, a atleta do Rio de Janeiro tornou-se a primeira brasileira a competir na era moderna da mais prestigiada prova do calendário mundial, integrando a equipe espanhola Movistar Team.

"Foram dias muito intensos, de muita entrega e aprendizado. Me emocionei a cada quilômetro, principalmente lembrando da Tota criança, que via o Tour pela TV e sonhava com esse momento. Estar aqui, competindo, é um privilégio enorme", declarou a ciclista.

Ao longo das nove etapas e 1.165 km percorridos entre a Bretanha e os Alpes franceses, Tota desempenhou um papel tático crucial como gregária, colaborando na proteção das líderes da equipe e na regulação do ritmo do pelotão. Seu desempenho chamou atenção especialmente na etapa 4, quando liderou uma fuga por 74 km e venceu o Côte de Marigny, única subida categorizada do dia, conquistando pontos importantes na classificação de montanha.

Mesmo sem disputar diretamente a classificação geral, Tota demonstrou uma evolução significativa durante o Tour. Após iniciar a competição na 148ª posição geral, a ciclista subiu progressivamente, alcançando o top 90 na sétima etapa, avançando para o 88º lugar na penúltima etapa e encerrando a competição em 74º lugar geral, resultado que a colocou como a segunda melhor ciclista da Movistar na classificação final.

Na última etapa, Tota destacou-se especialmente ao cruzar a linha de chegada na 23ª colocação, igualando seu melhor desempenho individual em etapas de provas World Tour.

Mais do que os resultados esportivos, a participação de Tota no Tour de France Femmes representa um avanço para o ciclismo feminino no Brasil. Após iniciar sua trajetória em equipes como Soltec, Bizkaia-Durango e BePink, Tota integrou em 2025 a formação da Movistar, uma das mais tradicionais do pelotão mundial.

"Eu quis deixar uma marca. Mostrar que a gente pode estar aqui. Se uma menina de 10 anos me viu pedalando no Tour e pensou 'eu também posso', então já valeu cada treino, cada queda e cada sacrifício", afirmou.

A edição de 2025 também entrou para a história do ciclismo francês. Pauline Ferrand-Prévot, da Team Visma | Lease a Bike, sagrou-se campeã geral, encerrando um jejum de títulos franceses na prova desde a década de 1980.