Tosha Schareina fautra o torneio Sertões, de Rally; veja outros resultados

A Praia do Francês, em Marechal Deodoro-AL, recebeu neste domingo a chegada da 33ª edição do Sertões, o maior rally das Américas. O percurso começou no dia 26, em Goiânia e atravessou Minas Gerais, Bahia e Pernambuco para chegar a Alagoas. O espanhol Tosha Schareina ficou com o primeiro lugar, seguido pelos brasileiros Gabriel Bruning e Guilherme Bissotto, respectivamente.

"Muito contente por competir no Brasil pela primeira vez e já vencer o Sertões. Sei que a prova tem grandes nomes da história do esporte como vencedores e é muito bom me juntar a eles. Encontrei um rally variado e desafiador", disse Tosha.

O torneio não pode realizar a oitava e última etapa devido a intensas chuvas ao longo de sábado e da madrugada deste domingo. Devido às condições climáticas, houve um grande acúmulo de lama e o terreno foi comprometido, o que prejudicou a segurança dos competidores.

Atual terceiro no Mundial de Rally Raid (W2RC) e vice do último Dakar, Tosha Schareina não precisou de muito tempo para se adaptar às características das especiais cronometradas brasileiras. Depois de uma punição no Prólogo que o fez ser apenas o 38º a partir da primeira etapa, ele foi o mais rápido em todas as demais.

Gabriel Bruning repetiu o resultado de 2023 e, como segundo colocado, foi o melhor brasileiro na classificação final, vencendo a categoria Moto 2, seguido por Guilherme Bissotto. Quarto, Tiago Wernersbach venceu na Moto 3.

O Sertões de 2026 está marcado para acontecer entre os dias 22 e 30 de agosto.

Resultados das outras modalidades:

Nos quadriciclos, Marcelo Medeiros se tornou o maior vencedor isolado na modalidade. O maranhense correria originalmente de moto, mas o atraso na chegada de algumas peças o levou a voltar ao equipamento habitual para conquistar seu sexto título.

Zé Hélio Rodrigues também se tornou hexacampeão nos UTVs e conquistou sua primeira vitória sobre quatro rodas. Ao lado de Ramon Sacilotti, o "Javali" esteve sempre entre os mais rápidos. Depois da vitória na primeira etapa, a dupla conseguiu escapar das armadilhas do percurso para confirmar o título.

Nos carros, Marcos Baumgart e Kleber Cincea ficaram com a primeira colocação novamente após cinco anos. Pedro Queirolo / Lauro Sobreira chegaram em seguida, enquanto Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz levaram o bronze.