Tatsuro Taira dá show e finaliza Hyun Sung Park na luta principal do UFC Vegas 108

Com menos de uma semana de antecedência para o UFC Vegas 108, Tatsuro Taira viu uma 'dança das cadeiras' mudar seu adversário de última hora. A situação não parece ter afetado o japonês, que não tomou conhecimento de Hyun Sung Park e, na luta principal do show deste sábado (2), derrotou o rival sul-coreano via finalização no segundo round.

Jovem, com apenas 25 anos de idade, Tatsuro defendeu a sexta colocação no ranking dos moscas (57 kg) e, de quebra, encerrou a invencibilidade no MMA de seu rival Park. De volta à coluna das vitórias, Taira voltou suas atenções para o campeão da categoria: o brasileiro Alexandre Pantoja.

A luta

Depois de um minuto de bastante estudo, Tatsuro conectou uma bomba de direita e levou Park ao solo. Sem dar brechas, o japonês avançou posições e atacou as costas do rival sul-coreano. Concentrado em não ser finalizado, Hyun Sung escondeu o pescoço e esperou o tempo passar.

Sem perder tempo, Taira começou o segundo assalto se jogando nas pernas de Park e, novamente, levando o confronto para o solo. Novamente nas costas, o japonês ajustou um mata-leão e obrigou o oponente sul-coreano a dar os 'três tapinhas' em sinal de desistência.

Confira todos os resultados do UFC Vegas 108 abaixo:

Tatsuro Taira venceu Hyun Sung Park por finalização no segundo round

Chris Duncan venceu Mateusz Rebecki por decisão unânime

Esteban Ribovics venceu Elves Brener por decisão unânime

Karol Rosa venceu Nora Cornolle por decisão unânime

Neil Magny venceu Elizeu Capoeira por nocaute técnico no segundo round

Kevin Vallejos venceu Danny Silva por decisão unânime

Rinya Nakamura venceu Nathan Fletcher por nocaute técnico no primeiro round

Rodolfo Vieira venceu Tresean Gore por decisão unânime

Andrey Pulyaev venceu Nick Klein por nocaute técnico no segundo round

Austin Bashi venceu John Yannis por finalização no primeiro round

Rafael 'Macapá' venceu Felipe Bunes por decisão unânime dos juízes

Piera Rodriguez venceu Ketlen 'Esquentadinha' por decisão dividida

