Surfe: Brasileiro é vice-campeão nos EUA e embala na divisão de acesso

A terceira etapa do Challenger Series terminou neste domingo, em Huntington Beach, na Califórnia, com um brasileiro muito perto da glória.

Mateus Herdy foi vice-campeão do US Open of Surfing, tradicional evento da divisão de acesso do surfe mundial, e deu um salto importante no ranking: agora é o segundo colocado da temporada, posição que o coloca dentro da zona de classificação para a elite da WSL em 2026.

O que aconteceu

Na final, Mateus encarou o californiano Levi Slawson. O brasileiro começou bem, com um aéreo que valeu nota 5, mas viu o rival responder na sequência com um aéreo ainda melhor: 7,33.

Sem ter a prioridade, Mateus encontrou uma direita e combinou manobras com um novo aéreo, somando 5,57. Levi, então, foi para a esquerda e cravou três manobras conectadas, levando 6,17 dos juízes.

Os dois demonstraram certa ansiedade ao longo da bateria e desperdiçaram oportunidades importantes. Mateus ainda tentou um aéreo de rotação completa na reta final, que poderia lhe dar a virada, mas caiu na aterrisagem.

Mateus Herdy no US Open of Surfing de 2025 Imagem: Kenny Morris/WSL

Faltando 30 segundos para o fim, Mateus achou uma onda salvadora para a direita. Mandou um belo aéreo de uma manobra só e ainda encaixou mais uma no inside. Comemorou na água, achando que poderia virar. Mas a nota dos juízes foi 7,70 — por pouco, não foi suficiente.

Embalado

Campeão mundial júnior em 2018, Mateus Herdy nunca havia chegado a uma final no Challenger Series. Em 2025, no entanto, vive sua melhor temporada como profissional.

Ele venceu neste ano a etapa de Maresias do Circuito Banco do Brasil de Surfe, parte do QS (a divisão regional da WSL), e agora soma um vice-campeonato e dois nonos lugares na divisão de acesso.

Com os 7.800 pontos, Mateus subiu nove posições no ranking e aparece agora em segundo — são dez vagas em disputa para o Championship Tour 2026. Se mantiver o ritmo, o Brasil pode ter mais um nome na elite muito em breve.

Bicampeã em casa

No feminino, a vitória ficou com Sawyer Lindblad, local de San Clemente, que conquistou o bicampeonato do US Open — ela também venceu em 2023.

A norte-americana superou na decisão a francesa Tya Zebrowski, de apenas 14 anos, que segue surpreendendo o mundo com sua maturidade e talento nas ondas.

Entre as brasileiras, quem foi mais longe foi Sophia Medina, que caiu nas oitavas de final. Laura Raupp, outra representante do país, foi eliminada no Round de 32.