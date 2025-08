Savarino agradece homenagem, mas lamenta atuação do Botafogo contra o Cruzeiro

Foi uma noite de sentimentos opostos para Jefferson Savarino. Antes de a bola rolar, o atacante venezuelano foi homenageado pela torcida com um bandeirão. No entanto, a festa nas arquibancadas não se traduziu em campo. O Botafogo foi superado pelo Cruzeiro por 2 a 0, e na saída do gramado, o camisa 10, mesmo emocionado com o reconhecimento, não escondeu a frustração com o resultado e a performance da equipe.

"Primeiro, agradecer a torcida do Botafogo por esse momento, por essa homenagem. Fico muito feliz, essa homenagem fica pra minha vida, pra minha carreira. Agradecer a todos que me receberam bem desde que cheguei aqui no Botafogo," disse Savarino.

Porém, ao analisar os 90 minutos, o tom mudou. Savarino foi direto ao apontar a falta de agressividade do time como um dos principais motivos para a derrota, que encerrou uma sequência de cinco jogos de invencibilidade do Glorioso no Brasileirão.

"Foi um jogo muito difícil, o Cruzeiro fez um bom jogo. A gente não atacou como tinha que atacar desde o primeiro tempo e no segundo tempo não conseguimos completar as jogadas," analisou o venezuelano, fazendo uma autocrítica sincera sobre a atuação do time, que pouco ameaçou o gol de Cássio e ainda sofreu com falhas defensivas.

Fim de jogo: Botafogo 0 x 2 Cruzeiro. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/eQ2mKvFCw4 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 3, 2025

Apesar do revés, que derrubou o Botafogo para a sétima posição, Savarino pregou paciência com o processo de reformulação do elenco e reafirmou o status do clube como atual campeão, cobrando uma postura competitiva para a sequência da temporada.

"Chegaram jogadores há pouco, estamos nos conhecendo. O Botafogo vem de conquista do Brasileirão e da Libertadores e temos que competir contra qualquer rival. E se Deus quiser, no próximo jogo, vamos competir e sair com a vitória," finalizou.

A chance de iniciar essa recuperação vem já na quarta-feira, contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, antes de mais um desafio difícil pelo Brasileirão contra o Fortaleza, no sábado, fora de casa.