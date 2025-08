São Paulo encara Inter em situações parecidas no Brasileiro, mas fases diferentes

O São Paulo visita o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), para tentar manter a sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. Um triunfo nesta 18ª rodada pode representar o quinto consecutivo para os são-paulinos, quatro no torneio de pontos corridos.

O fôlego obtido desde a chegada de Hernán Crespo afastou o São Paulo da zona de rebaixamento. Hoje o time já está mais próximo do grupo que se classifica à pré-Libertadores.

Em um mês no qual o calendário apertou, até haver os confrontos com o Atlético Nacional, pelas oitavas da competição continental, o Brasileirão é a prioridade são-paulina.

Por isso, Crespo utilizou reservas contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil. A estratégia será repetida no jogo de volta, em Curitiba, onde o São Paulo jogará por um empate para classificar.

"Se você quer ser competitivo, a primeira coisa que tem de fazer é confiar nos atletas. Todos aqueles que têm a possibilidade de jogar vão jogar bem, temos de dar confiança a eles, para demonstrar que podem jogar com a camisa do São Paulo", enfatizou na entrevista coletiva após a partida.

Contra o Internacional, Crespo poderá testar o time titular já visando a sequência no Brasileirão e a Libertadores. O técnico argentino não terá Wendell, diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda.

Ainda em relação aos jogadores que estiveram disponíveis contra o Athletico, Rafael volta após preservação. Alan Franco e Ferreirinha estão fora, ambos suspensos pelo acúmulo de amarelo.

Lucas, Luiz Gustavo e Lucca trabalham em exercícios de recuperação, sem prazo deixar o departamento médico. Oscar, com uma fratura na coluna, também continua em recuperação, assim como Ryan Francisco e Calleri - os dois últimos só voltam em 2026.

Enquanto o São Paulo mantém o embalo, o Internacional está pressionado. O time ainda não perdeu no Brasileirão desde o retorno da pausa para o Mundial de Clubes, mas também não convenceu em desempenho.

A situação dos dois times, contudo, é semelhante no Campeonato Brasileiro. Apenas um ponto os separa no começo desta rodada: o São Paulo tem 22, o Inter, 21.

Pela Copa do Brasil, a equipe colorada foi superada pelo Fluminense no Beira-Rio. A partida representou a primeira vitória dos cariocas desde a volta dos Estados Unidos.

A novidade para o próximo jogo deve ser o volante Alan Rodríguez, recém-chegado do Argentinos Juniors. O uruguaio é o décimo estrangeiro do elenco do Internacional. A CBF permite o máximo de nove relacionados de fora do País no Brasileirão.

O técnico Roger Machado é cobrado por melhor desempenho de seus comandados. Desde que perdeu o volante Fernando por lesão no joelho direito, o time não conseguiu performar bem.

Para o jogo contra o São Paulo, o treinador também perdeu o zagueiro Vitão, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atleta havia sido punido com dois jogos de gancho por ofensas contra o árbitro Paulo Cesar Zanovelli após a derrota para o Corinthians, em maio.

Um efeito suspensivo o permitia continuar em atuação. Entretanto, na quinta-feria, o Pleno do STJD decidiu manter a pena, sem possibilidade de recurso.

Apesar do momento instável, o diretor-esportivo Andrés D’alessandro mantém a convicção no que vem sendo desenvolvido. "Não vamos fazer loucuras e colocar o clube em risco que não precisa. A gente, como departamento (de futebol), erra e assume o erro. Mas não se esconde e sempre tentaremos fazer o melhor para o clube", seguiu. "A gente reconhece o nosso rendimento, mas a torcida que não se contamine e fique com a gente. Cobre como necessário, mas fique com a gente."

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X SÃO PAULO

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Juninho, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 20h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).