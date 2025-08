São Paulo bate Inter no Beira-Rio, amplia sequência invicta e cola no G6 do Brasileirão

O São Paulo conquistou mais uma importante vitória neste domingo, superando o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arboleda e Bobadilla balançaram as redes para o Tricolor. Bruno Tabata, de pênalti, descontou para o Colorado na reta final do jogo.

Com o resultado, o São Paulo chegou à quinta vitória consecutiva na temporada e já soma seis partidas sem derrota. O triunfo também fez time encostar no G6 do Brasileirão, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 19h30 (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Inter, por sua vez, encara o Fluminense, no Maracanã, no mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), também pelo torneio nacional.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo jogo físico que as duas equipes protagonizaram. Com muitas disputas de bola e poucas oportunidades de gol, o torcedor teve que ter paciência para ver algum lance mais perigoso. Tanto é que a primeira chance criada foi apenas aos 18 minutos, quando Alan Benítez ficou com a sobra na direita e bateu cruzado, obrigando Rafael a fazer uma ótima defesa.

Depois disso o jogo voltou a consistir em disputas de bola entre as intermediárias, com o São Paulo sofrendo mais para construir jogadas desde o campo defensivo. Somente após alguns ajustes que a equipe comandada por Crespo passou a figurar com mais frequência no campo de ataque.

E foi justamente no momento em que mais construía em seu campo ofensivo que o São Paulo acabou chegando ao gol. Aos 43 minutos, pouco antes do intervalo, Enzo Díaz cobrou escanteio e Arboleda subiu mais alto que a defesa do Internacional para cabecear para o fundo das redes, vencendo o goleiro Rochet.

Segundo tempo

No início do segundo tempo o São Paulo por pouco não ampliou o placar da mesma forma que o abriu no fim da etapa inicial. Enzo Díaz cobrou escanteio, desta vez no primeiro pau, e Luciano apareceu para completar de cabeça, mandando por cima do travessão.

Pouco depois foi a vez de o Inter balançar as redes em chute de Borré após bate-rebate dentro da área, mas o árbitro já havia marcado falta de Mercado em Enzo Díaz após o zagueiro tomar impulso nas costas do lateral esquerdo são-paulino.

O Tricolor ainda teve uma outra ótima oportunidade de ampliar com André Silva, que recebeu cruzamento na medida de Marcos Antônio e cabeceou firme, mas Rochet fez a defesa. A partir daí, o Internacional aumentou o ritmo pela necessidade de buscar o empate e mandou nos minutos finais da partida.

Mas, quando todos imaginavam que o Inter estava mais perto do empate que o São Paulo de ampliar o placar, Bobadilla provou o contrário. O paraguaio ficou com a sobra após cobrança de escanteio, ajeitou e bateu com categoria, no cantinho, sem chances para Rochet.

Pênalti para o Inter

Antes do apito final, o Internacional ainda teve um pênalti a seu favor após o VAR acusar contato de Pablo Maia em Carbonero dentro da área. Bruno Tabata foi para a cobrança e não desperdiçou, dando números finais à partida aos 43 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 1 X 2 SÃO PAULO

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 3 de agosto de 2025, domingo



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Rejane Caetano da Silva (RJ)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols: Arboleda, aos 43 do 1ºT, Bobadilla, aos 31 do 2ºT (São Paulo); Bruno Tabata, aos 43 do 2ºT (Internacional)



Cartões amarelos: Luciano (São Paulo); Valencia, Borré (Internacional)

INTERNACIONAL: Rochet; Juninho, Mercado e Clayton (Thiago Maia); Alan Benítez, Luis Otávio (Richard), Alan Rodríguez (Wesley), Tabata e Bernabei; Borré (Carbonero) e Enner Valencia (Ricardo Mathias).



Técnico: Roger Machado.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilla (Luan), Alisson (Pablo Maia) e Enzo Díaz; Luciano (Lucas Ferreira) e André Silva (Tapia).



Técnico: Hernán Crespo.