São Bernardo vence Tombense, chega ao G4 e afunda rival na lanterna da Série C

O São Bernardo derrotou o Tombense por 2 a 0, neste domingo, no estádio Primeiro de Maio, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com gols de Hugo Sanches e Romisson no segundo tempo, o Tigre garantiu a vitória e entrou no G-4 da competição. Já o clube mineiro, que teve Adson expulso nos acréscimos, se manteve na lanterna e vê o rebaixamento à Série D cada vez mais próximo.

Com o triunfo, o time paulista chegou a 26 pontos, assumindo a quarta colocação, empatado com o Londrina, terceiro colocado. O Tombense, por sua vez, segue com apenas 12 pontos e agora precisa de uma reta final praticamente perfeita para evitar o descenso.

O São Bernardo volta a campo no próximo sábado (10), às 19h, para enfrentar o Retrô, fora de casa, na Arena de Pernambuco. Já o Tombense encara o Floresta no domingo (11), às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte.

São Bernardo x Tombense: o jogo

No primeiro tempo, o São Bernardo controlou a partida, especialmente pela direita, com boas investidas de Hélder e Hugo Sanches. Ainda assim, criou pouco perigo real, com a melhor chance saindo de uma finalização de Romisson. O Tombense teve raras oportunidades, mas exigiu boa defesa de Júnior Oliveira em chute de Jefferson Renan.

Na segunda etapa, o Tigre transformou o domínio em gols. Aos 10 minutos, Hugo Sanches recebeu de Romisson e abriu o placar. Depois, aos 31, o próprio Romisson ampliou após linda jogada individual. O Gavião tentou reagir, mas esbarrou na própria limitação e terminou o jogo com um a menos após a expulsão de Adson.