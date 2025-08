Santos x Realidade Jovem: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Paulista feminino

Neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista feminino, o Santos receberá o Realidade Jovem às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo terá transmissão do UOL Play.

Domingo é dia de #SereiasDaVila pelo #PaulistãoFeminino2025. O Santos enfrenta o Realidade Jovem, às 15h, na Vila Belmiro. A ENTRADA SERÁ GRATUITA, contamos com a sua presença! ???? pic.twitter.com/qZKJOVk7LQ ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) August 1, 2025

Santos - 4 pontos em 4 jogos - 6º lugar



Realidade Jovem - 0 pontos em 4 jogos - 8º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Stefane, Evellyn Marques, Rafa Martins, Ana Alice, Raissa Calheiros; Nath, Rafa Andrade, Suzane Pires; Samara, Analuyza e Laryh



Técnico: Caio Couto

Realidade Jovem: Stela, Alessandra, Valdinete, Branca; Tamires Silva, Mari, Sabrina, Giovana, Izabela; Isabela e Julia Silva



Técnico: Rafael Buosi

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Talita Ximenes de Freitas, com os assistentes Veridiana Contiliani Bisco e Welber Venancio da Silva. O VAR será conduzido por Kleber José de Melo.

REGULAMENTO

Na primeira fase, os oito clubes participantes se enfrentam em turno e returno. Após 14 rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. As equipes classificadas do 5º ao 8º lugar disputam a Copa Paulista.