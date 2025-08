Santos x Juventude: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Santos e Juventude fecham a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo. A partida marca o retorno do Peixe à capital paulista.

As equipes, que integram a zona de rebaixamento, buscam voltar a vencer na competição após três rodadas. O Alvinegro Praiano ocupa a 17ª colocação, com 15 pontos somados, enquanto o time jaconero aparece na 19ª posição, com 11 unidades.

Ambos os times tiveram a semana cheia para se preparar para o jogo, já que não entraram em campo pela Copa do Brasil. O Santos não joga desde o último dia 26, quando empatou em 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro. O Juventude, por sua vez, vem de derrota para o Bahia, por 3 a 0, no dia 27.

PARTIU, NAÇÃO SANTISTA! ?? Amanhã é dia de Peixão na capital e os ingressos seguem à venda para o #SANxJUV! ?? Garanta seu lugar em https://t.co/3Kkb3KDWtw ?? O reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso e acesso ao estádio em todos os setores. pic.twitter.com/aiirdkprgI ? Santos FC (@SantosFC) August 3, 2025

A pressão é grande do lado do clube praiano. Com apenas quatro vitórias em 16 rodadas, a equipe de Cléber Xavier precisa dar uma resposta para a torcida, que promete encher as arquibancadas do Morumbis. Até o momento, mais de 30 mil ingressos foram comercializados.

Para a partida, o comandante santista não terá à disposição o zagueiro João Basso (lesão na coxa esquerda) e o volante Tomás Rincón (suspenso). Já Guilherme (lesão no tornozelo direito) e o volante Willian Arão (edema na panturrilha direita) são dúvidas.

Em contrapartida, o lateral direito Mayke deve estrear pelo Peixe. O ex-jogador do Palmeiras já teve sua situação regularizada no BID (Boletim Informativo Diario) e é opção para Xavier.

Do outro lado, o Juventude entra em campo pela primeira vez sem Cláudio Tencati, demitido na última terça-feira. O interino Gerson Ramos estará à frente da equipe enquanto o clube procura pelo novo treinador.

O auxiliar não poderá contar com o volante Hudson, suspenso com três cartões amarelos. Já o zagueiro Marcos Paulo, o volante Caíque e o atacante Gilberto retornam ao time após cumprirem suspensão na última rodada.

O árbitro da partida será Paulo Cesar Zanovelli da Silva, acompanhado dos assistentes Celso Luiz da Silva e Luis Carlos de Franca Costa. Rafael Traci estará no comando do VAR.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X JUVENTUDE

Data: 04 de agosto de 2025, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)



VAR: Rafael Traci (SC)

SANTOS: Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Bontempo, Neymar e Barreal (Guilherme).



Técnico: Cléber Xavier.

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Mandaca e Jadson; Gabriel Veron, Gilberto e Taliari.



Técnico: Gerson Ramos.