Santos x Juventude: saiba onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Santos e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Santos x Juventude

A partida, que marca o encontro de duas equipes em situação delicada na tabela, terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance aqui, no site da Gazeta Esportiva.

"Agradeço o apoio de sempre e aproveito para convocar todos para nos apoiar durante o duelo de segunda-feira. É muito importante para nós dentro de campo ver a nossa torcida apoiando. Contra o Sport também vimos o setor de visitante lotado e isso nos dá energia a mais para..." - Santos FC

Vivendo momento de instabilidade, o Santos busca reencontrar o caminho das vitórias para tentar sair da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Peixe empatou em 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro, e desperdiçou a chance de deixar o Z4. Com 15 pontos, o time comandado por Cleber Xavier ocupa a 17ª colocação, com a mesma pontuação do Vasco, primeiro clube fora da zona da degola.

Já o Juventude atravessa uma sequência ainda mais preocupante. A equipe de Caxias do Sul vem de três derrotas consecutivas e ocupa o penúltimo lugar da tabela, com apenas 11 pontos. No último compromisso, os gaúchos foram derrotados por 3 a 0 pelo Bahia, na Arena Fonte Nova.

Arbitragem de Santos x Juventude

A arbitragem do confronto ficará a cargo de Paulo César Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN). O quarto árbitro será Bruno Mota Correia (RJ), enquanto o comando do VAR estará nas mãos de Rafael Traci (SC).