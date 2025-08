Santos leva gol no final e cede empate ao Realidade Jovem pelo Paulista feminino

O Santos deixou escapar dois pontos importantes no Campeonato Paulista feminino neste domingo, ao empatar com o Realidade Jovem, na Vila Belmiro, em 1 a 1. Thaisinha marcou o gol do Peixe jogo, válido pela quinta rodada do Estadual.

Com o resultado, as Sereias da Vila desperdiçaram a chance de se aproximar do G4. A equipe praiana ocupa a sexta posição, com cinco pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, quinto colocado. O Realidade Jovem, por sua vez, segue na lanterna, com uma unidade.

O Santos vira a chave e passa a focar no duelo contra o América-MG, pela terceira fase da Copa do Brasil feminina. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Victor Andrade de Brito, em Santa Luzia (MG).

Final de jogo na Vila Belmiro. pic.twitter.com/5B1oMBfw8N ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) August 3, 2025

Após um primeiro tempo sem gols, o Santos abriu o placar aos sete minutos da etapa final. Thaisinha aproveitou cruzamento de Laryh da direita e finalizou de primeira com o calcanhar. A bola desviou na marcação e morreu no fundo das redes.

Quando a vitória santista já parecia decretada, veio o balde de água fria. Aos 50 minutos, o Realidade Jovem deixou tudo igual e deu números finais ao jogo.