Santos fecha preparação para pegar o Juventude no Morumbis; veja provável escalação

O Santos encerrou a preparação para o duelo contra o Juventude, marcado para esta segunda-feira, no Morumbis, às 20h (de Brasília). Neste domingo, o técnico Cléber Xavier acertou os detalhes finais no CT Rei Pelé.

Para o jogo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o treinador santista siga sem poder contar com Guilherme (lesão corto-contusa no tornozelo direito) e Willian Arão (edema muscular na região da panturrilha direita), em transição física. João Basso (lesão no músculo adutor esquerdo da coxa esquerda) e Tomás Rincón (suspenso) são baixas certas.

O jovem Luisão deve ser escalado como titular no lugar de João Basso, enquanto Zé Rafael pode ganhar chance no meio de campo. Destaque no empate com o Sport, Gabriel Bontempo também pode iniciar entre os titulares.

Outra possível novidade na escalação de Xavier é o lateral direito Mayke. O jogador já teve sua situação regularizada no BID e está apto a estrear com a camisa do Santos.

Assim, um provável Santos tem: Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Bontempo, Neymar e Barreal.

O Santos precisa da vitória para deixar a zona de rebaixamento. A equipe praiana ocupa a 17ª colocação, com 15 pontos conquistados. O Juventude, por sua vez, é o 19º colocado, com 11 unidades.