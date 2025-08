Roger Machado se irrita com Cédric, e confusão se forma em Inter x São Paulo

O técnico Roger Machado perdeu a paciência com Cédric Soares nos minutos finais do duelo entre Internacional e São Paulo, hoje (3), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O comandante do Colorado discutiu com o português na reta final do confronto pelo fato de o jogador são-paulino ter demorado para cobrar lateral. Os dois ensaiaram uma breve discussão à beira do campo, mas foi após o apito final que a verdadeira confusão se formou.

Ao fim do jogo, Roger Machado, descontente com o comportamento do jogador do São Paulo, o procurou para tirar satisfação. Cédric Soares, por sua vez, não gostou do tom adotado pelo treinador do Internacional e o respondeu de forma ríspida, o que foi suficiente para a situação inflamar.

Muitos jogadores, dos dois times, se aglomeraram para apaziguar ou confrontar a outra parte. Cédric Soares foi retirado da confusão por Marcos Antônio e levado para o vestiário do time visitante no Beira-Rio.

Assim que Cédric Soares deixou o gramado, a aglomeração foi se dispersando e em pouco tempo o técnico Roger Machado, mais calmo, conversou com outros atletas são-paulinos e se retirou do gramado com sua equipe, que mais uma vez tropeçou no Beira-Rio.