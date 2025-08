Rodolfo Vieira planeja estender parceria com a 'Fighting Nerds' após vitória no UFC Vegas 108

No último sábado (2), Rodolfo Vieira surpreendeu e, com uma versão striker, voltou a vencer em grande estilo no UFC Vegas 108. O resultado positivo contra Tresean Gore demonstrou que, aparentemente, a parceria firmada com a equipe 'Fighting Nerds' deu liga. Ciente disso, o 'Caçador de Faixas Pretas', mesmo residindo nos Estados Unidos, revelou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que pretende estender seu vínculo de treinos com o time baseado na cidade de São Paulo.

Bem mais à vontade no departamento da trocação, Rodolfo demonstrou cadência e, sem a afobação de outrora, dominou as ações contra Gore, um striker de bastante pujança. Essa mudança em seu estilo é atrelada pelo próprio ao trabalho desempenhado junto aos treinadores da 'Fighting Nerds', que abriram as portas para o faixa-preta e o prepararam para o duelo no UFC Vegas 108 diante do americano.

"Tive que virar (striker), estava difícil derrubar ele. Com certeza, sem dúvidas eles (da Fighting Nerds) tiveram uma participação imensa (nessa evolução). Fui buscar esse treino com eles porque achava um jogo muito eficiente e inteligente para o MMA. Isso fez bastante diferença para essa luta. Sim, sem dúvida (estou bem mais à vontade em pé). Não quero depender só do jiu-jitsu, busco ser cada vez mais completo. Quando marcar a (próxima) luta, vou voltar lá para a Fighting Nerds. Gostei muito de treinar com eles, senti que evoluí muito. Sem dúvidas, quero voltar e fazer o próximo camp lá. A Fighting Nerds é um time gigantesco", destacou Vieira.

De olho em feito inédito

Desde que migrou do jiu-jitsu para o MMA profissional, em 2018, Rodolfo nunca lutou três vezes na mesma temporada. Isso pode mudar em 2025. De olho em aumentar sua frequência no UFC, o faixa-preta, que já competiu em duas oportunidades no ano, garante que visa mais um desafio até o término do calendário. O card do UFC Rio, segundo o próprio, é improvável. O brasileiro citou os meses de novembro e dezembro como ideais para sua eventual volta ao octógono mais famoso do mundo.

