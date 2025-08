Rafael Macapá cita prazo curto para explicar falha na balança do UFC Vegas 108

Na última sexta-feira (1º), Rafael Estevam roubou a cena durante a pesagem do UFC Vegas 108. Mas não de uma forma positiva. Durante a cerimônia, o brasileiro estourou o limite dos moscas (57 kg) e despontou na balança com a marca de 58,9 kg - excedendo em 4 libras (quase 2 kg) o valor estabelecido para combates sem o cinturão em jogo. Após competir no evento e sair bem-sucedido dentro do octógono, 'Macapá' fez questão de se desculpar e explicar o que motivou a infração.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o representante da 'Nova União' citou o curto prazo para se preparar para o combate como a maior causa da infração. Macapá substituiu André 'Mascote' e aceitou encarar Felipe Bunes com menos de um mês de camp. Apesar das condições, Rafael reconheceu o erro e se desculpou com os fãs de MMA, assim como seu oponente, que aceitou o duelo mesmo com sua falha na pesagem.

"Passei do peso. Quero pedir desculpas para todos meus fãs, aos 'haters' também, porque é importantíssimo para a nossa evolução. Peguei a luta com 22 dias, bem menos de um mês. Dei o meu máximo. O UFC queria que eu lutasse, já tinham feito outras propostas em cima da hora. Não estava tão ativo, estava voltando. Mas resolvi pegar (a luta), mas com muito pouco tempo. Então ou eu treinava ou eu perdia peso. Decidi treinar para chegar bem condicionado. Infelizmente passei do peso, errei. Erro meu, sem desculpa. Mas 22 dias para quem é atleta sabe, é muito difícil. Achei que a luta ia cair, mas ele (Bunes) foi guerreiro demais e manteve a luta. É pedir desculpa para ele e todos os treinadores dele. Mil perdões. Quem nunca errou? Sou falho, sou humano", explicou o amapaense.

De olho no UFC Rio

Polêmicas à parte, Macapá ampliou sua invencibilidade no MMA profissional com o mais recente triunfo sobre Felipe Bunes. Disposto a se manter ativo dentro do UFC, o representante da 'Nova União' fez campanha para ser escalado para o card do UFC Rio, programado para o dia 11 de outubro na 'Cidade Maravilhosa'. Com um futuro promissor na divisão dos moscas, Rafael vai em busca de maiores desafios na próxima rodada.

