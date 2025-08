Por que joia Lucas Ferreira sumiu no São Paulo após saída de Zubeldía

Do UOL, em São Paulo (SP)

O jovem Lucas Ferreira, considerado uma das maiores joias do elenco atual, sumiu do São Paulo desde a chegada de Hernán Crespo, mas não significava que esteja fora dos planos do argentino.

O que aconteceu

Lesionado, Lucas Ferreira perdeu cerca de metade do período de treinos do início do trabalho de Crespo. O argentino teve quase uma pré-temporada durante a parada para o Mundial de Clubes.

O jovem atacante era titular absoluto com Luis Zubeldía e jogava pela ponta direita. Crespo não utiliza um esquema com pontas, mas isso não quer dizer que a joia esteja fora dos planos.

A ideia de Crespo é repetir com ele o que fez com Ferreirinha, trazendo o jogador para atuar como segundo atacante mais por dentro, mas com liberdade para cair pelas pontas. Perguntado sobre o tema, Crespo foi objetivo: "Trabalho igual com Ferreirinha. Tem que esperar para ver".

Hoje, Lucas Ferreira é considerado uma opção no final da fila para o treinador, muito por ter perdido grande parte da preparação. O jogador teve uma pequena lesão que o tirou até mesmo do jogo-treino realizado por Crespo.

A posição pelo centro do campo não é estranha para Ferreira. Antes de explodir pela ponta, o jogador atuava centralizado e com a camisa 10 nas categorias de base do Tricolor.