Pinheiros é campeão do Troféu Brasil de Atletismo pela décima vez seguida

O Esporte Clube Pinheiros é o campeão da 44ª edição do Troféu Brasil Interclubes de Atletismo, após quatro dias de competições realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo. O clube paulista celebrou o seu 10º título brasileiro consecutivo, neste domingo, ao somar 561,5 pontos, vencendo também nos naipes feminino (295,5 pontos) e masculino (266 pontos).

Assim como em 2024, o Praia Clube-Exército-CEMIG-Futel foi o vice-campeão brasileiro, com 449 pontos. O clube de Uberlândia (MG) também ficou com a segunda colocação entre as mulheres (230 pontos) e entre os homens (219 pontos).

A Orcampi, de Campinas (SP), conquistou a terceira posição geral de clubes, com a soma de 154 pontos. Também alcançou a terceira posição entre as mulheres (82 pontos) - no naipe masculino, a terceira colocação foi do Sesi (SP), com 79 pontos.

Os melhores índices técnicos do Troféu Brasil, eleitos por um júri técnico por suas performances, foram Viviane Lyra e Luiz Maurício da Silva, ambos do Praia Clube-Exército-CEMIG-Futel, repetindo o resultado de 2024. Viviane ganhou dois ouros na marcha atlética - 20.000 m (1:30.52.7) e 35.000 m (2:46.36.2) - com índice para o Mundial de Tóquio e novo recorde brasileiro e sul-americano na distância mais longa em pista. Luiz Maurício, por sua vez, cravou 91,00 m no lançamento do dardo, melhor marca nacional e continental pela terceira vez na temporada.

No último dia de disputas do Troféu Brasil, a jovem Hakelly Maximiano, de apenas 16 anos, chamou a atenção ao conquistar a prata nos 200 m rasos com o tempo de 23.30, estabelecendo um novo recorde brasileiro sub-18 e repetindo o feito que já havia alcançado nos 100 m, com 11.37, também recorde da categoria. A atleta de Macaé (RJ), da AECD, competiu entre adultas e mostrou personalidade ao enfrentar nomes como Lorraine Martins, que venceu a prova, e Ana Carolina Azevedo. Ainda no mesmo dia, Lucas Vilar (Sesi-SP) brilhou nos 200 m masculino, vencendo com sua melhor marca pessoal (20.41), após três anos perseguindo essa meta.

CBAt vibra com Troféu Brasil

Presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta Campos fez uma avaliação positiva da competição.

"Estou super feliz com a entrega, acho que foi um evento fantástico, o feedback que a gente vem recebendo de todos, de atletas, de treinadores, de gestores, é de que foi um sucesso. Mais uma vez, a parceria com o CPB foi estratégica, essencial para o sucesso do evento", afirmou o dirigente.

"Foi um evento robusto, com resultados fantásticos, que nos dão a certeza que nós iremos para o Mundial com um time muito reforçado. Mais uma vez o Troféu Brasil faz história."