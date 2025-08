Pedro Barros conquista título no skate park com voo na grade de proteção no STU da Suécia

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021, e quarto colocado em Paris-2024, Pedro Barros conquistou o título na modalidade skate park da etapa de Varberg do Pro Tour STU, na Suécia, neste domingo.

O catarinense de 30 anos empolgou o público que esperou mais de uma hora por conta de uma chuva forte na cidade de apenas 36 mil habitantes, distante 490 km da capital Estocolmo. Foi a primeira edição de um STU no exterior.

"Tivemos uma energia incrível não só na final, mas em todos esses dias aqui em Varberg, lugar incrível. Não foi fácil por conta da chuva, mas conseguimos fazer o nosso melhor, com coração, corpo e mente", disse o brasileiro.

Na volta que garantiu o título, Barros atingiu altura impressionante na parede mais alta, voou na grade e retornou à pista, conquistando nota 92,92. "Esse voo na grade foi a primeira manobra que fiz nessa pista quando cheguei e queria poder colocá-la na minha linha. Deu certo. Esse é o STU, agora um evento global", completou Barros.

O segundo lugar foi do skatista local Hampus Winberg, de 19 anos, com uma última volta de 92,90, dois centésimos atrás do brasileiro. O japonês Issei Sakurai, melhor desempenho da semifinal, terminou em terceiro (92,56). O brasileiro Gui Khury ficou em 4º lugar com 92,07.

Com apenas duas brasileiras, a final do park feminino foi dominada por estrangeiras. A britânica Sky Brown foi campeã ao somar 88,80, superando a japonesa Mizuho Hasegawa (88,77) e a espanhola Naia Laso (86,95). Dora Varella (83,10) e Isadora Pacheco (50,00) terminaram nas últimas colocações, em quinto e sexto lugar, respectivamente.

BRASILEIROS LEVAM PRATA E BRONZE NO STREET

Nas decisões do skate street, nas quais os brasileiros foram presença maciça, as medalhas foram de prata e bronze.

No masculino, o peruano Angelo Caro, único não brasileiro na final, levou o título. Ivan Monteiro e João Lucas Alves ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A espanhola Daniela Terol foi campeã no street feminino, dividindo o pódio com as brasileiras Maria Almeida e Isabelly Ávila.