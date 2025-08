Palmeiras terá reservas de luxo no Brasileirão em nome de revanche no Dérbi

Palmeiras e Vitória se enfrentam hoje, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Abel Ferreira vai segurar titulares no jogo em Salvador pensando na partida de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque. O time vai ter "reservas de luxo" que acabaram perdendo espaço no onze inicial. Ainda que isso não seja dito publicamente no clube, o duelo contra o arquirrival é prioridade.

O que aconteceu

O Palmeiras vai entrar em campo com um time bem modificado em relação aos últimos jogos. A defesa já está repleta de desfalques (Fuchs, sentiu lesão, e Murilo está em reta final de recuperação após a lesão no Mundial), e os outros jogadores que foram titulares no Dérbi de ida devem ser preservados.

Felipe Anderson e Raphael Veiga, que viraram reservas de luxo neste ano, devem aparecer entre os titulares. Felipe se recuperou de um trauma no quadril e treinou normalmente ontem, enquanto Veiga foi titular contra o Mirassol, no primeiro jogo após o Mundial, mas foi reserva nos duelos seguintes e não saiu do banco contra o Corinthians.

Veiga disputou 34 jogos com o Palmeiras no ano, e 19 deles como titular. Já Felipe fez 23 jogos, com 15 como titular. Ambos foram preteridos durante o Mundial de Clubes, e lutam para reencontrar seu espaço.

Um provável Palmeiras tem: Weverton (Marcelo Lomba); Marcos Rocha, Benedetti (Gustavo Gómez), Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Luighi e Flaco López.

O duelo é crucial para o Palmeiras se manter colado nos líderes do Brasileirão com menos jogos. O Alviverde é o 3º colocado com 32 pontos em 15 jogos, o Cruzeiro é o vice-líder com 34 pontos em 17 jogos, e o Flamengo lidera com 36 pontos e 16 jogos. Os dois rivais também têm jogos duros no fim de semana: a Raposa visita o Botafogo no Rio, e o Rubro-negro joga contra o Ceará no Castelão.

Jogo contra o Vitória virou problema no Palmeiras em 2024

Estêvão disputa bola com jogador do Vitória durante partida do Palmeiras Imagem: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Palmeiras recebeu o Vitória no Allianz Parque às vésperas dos confrontos de oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo (oitavas da Copa do Brasil) e contra o Botafogo (oitavas de final da Copa Libertadores).

Abel Ferreira poupou a maioria dos titulares, mas escalou Estêvão— que se recuperava de lesão. O jovem deixou o campo lesionado e o Palmeiras perdeu o jogo em casa por 2 a 0. A joia palmeirense perdeu os dois jogos contra o Fla e só jogou 33 minutos no jogo de ida contra o Botafogo.

O clube não quer passar por isso mais uma vez nesta temporada e, por isso, o time contra o Vitória será alternativo. O gramado do Barradão também gera preocupação por ser considerado pesado.