Palmeiras pode igualar melhor sequência pelo Brasileirão contra o Vitória; veja números

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Vitória, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira está invicto há quatro jogos no torneio e pode igualar sua melhor sequência.

Entre a primeira e a quinta rodada do Brasileirão, o Palmeiras se manteve invicto na competição, com um empate (Botafogo) e quatro vitórias (Sport, Corinthians, Internacional e Fortaleza), o que, até o momento, é sua melhor marca no torneio.

O Verdão só perdeu sua invencibilidade na sexta rodada da competição. Na oportunidade, foi derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque. Após isso, o alviverde engatou mais três vitórias no Brasileirão antes de sofrer duas derrotas seguidas, para Flamengo e Cruzeiro. Isso, antes da Copa do Mundo de Clubes.

Atualmente, o Palmeiras defende quatro jogos de invencibilidade no Brasileiro. São um empate diante do Mirassol (1 a 1) e três vitórias consecutivas, contra Atlético-MG (3 a 2), Fluminense (1 a 2) e Grêmio (1 a 0). Sendo assim, o Verdão se vencer o Vitória ou empatar, iguala aos quatro jogos de invencibilidade, obtido entre março e abril.

A equipe alviverde não teve nenhuma derrota no torneio desde o retorno dos Estados Unidos. O único revés nesse período foi na última quarta-feira. O Palmeiras perdeu por 1 a 0 do Corinthians, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar para definir quem se classifica na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque.

O Palmeiras é o terceiro colocado na tabela, com 32 pontos conquistados, quatro a menos que o líder Flamengo, que tem um jogo a mais que o Verdão. O time paulista também está a dois pontos atrás do Cruzeiro, que, por sua vez, tem duas partidas a mais.