Onde vai passar Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Vitória e Palmeiras duelam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória manteve a invencibilidade nas últimas quatro rodadas, mas venceu só uma vez. No jogo mais recente, empatou por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, e tenta engrenar no campeonato.

O Palmeiras chega em alta no Brasileirão, com três vitórias seguidas. A última foi sobre o Grêmio, por 1 a 0. Apesar do bom momento, o time de Abel Ferreira busca retomar a confiança após perder para o Corinthians na Copa do Brasil.

Vitória x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro