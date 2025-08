Onde vai passar Corinthians x Fortaleza pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Corinthians e Fortaleza duelam hoje, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, TO, AL, MA, PE, PI, SE, AC, AP, AM, RO, RR) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians tenta encerrar o jejum no Brasileirão após vitória na Copa do Brasil. O time de Dorival Júnior não venceu nas últimas três rodadas, mas chega embalado pelo 1 a 0 sobre o Palmeiras no torneio mata-mata.

O Fortaleza busca a reação após sequência ruim. A equipe de Renato Paiva venceu só uma vez nos últimos cinco jogos e vem de derrota por 2 a 1 para o Grêmio.

Corinthians x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro