Onde vai passar Botafogo x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Botafogo e Cruzeiro duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, MG, ES, RS, SC, BA, PB, RN, PA e DF) e Premiere (pay-per-view).

O Glorioso quer seguir na briga por uma vaga no G4. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Corinthians, no Nilton Santos.

O Cruzeiro luta para voltar à liderança. A equipe mineira foi derrotada pelo Ceará por 2 a 1 no Mineirão na última rodada.

Botafogo x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro