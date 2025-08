Onde vai passar Atlético-MG x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Atlético-MG e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Atlético vem de três derrotas seguidas no Brasileirão, a última delas diante do Flamengo por 1 a 0. Apesar do jejum, o Galo tenta embalar após vencer o mesmo Flamengo, por 1 a 0, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Red Bull Bragantino vive série de quatro jogos sem vitória. O Massa Bruta perdeu para o Fortaleza por 3 a 1 na rodada passada.

Atlético-MG x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro