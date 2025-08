Novorizontino e Avaí ficam no empate pela Série B do Brasileirão

Novorizontino e Avaí ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo, em duelo válido pela 20ª rodada da Série B, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Caio Dantas anotou pelos mandantes e Mário Sérgio marcou pelo time visitante.

Apesar da igualdade, a equipe paulista manteve a terceira colocação na tabela, com 35 pontos ganhos. Já o Avaí sobe para a sétima posição, com 29.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo fim de semana, pela Série B. O Novorizontino visita o Volta Redonda, às 20h30 (de Brasília) de sábado. O Avaí, por sua vez, recebe o Cuiabá no domingo, às 16h.

Os gols do jogo

Aos 26 minutos da etapa inicial, Fábio Matheus finalizou e contou com um desvio no zagueiro Jonathan Costa para colocar a bola na trave. No rebote, com o goleiro César rendido, Caio Dantas testou para colocar o Novorizontino em vantagem.

Seis minutos depois, pela direita, JP cruzou, a bola rebateu no zagueiro César e sobrou para Mário Sérgio. O lateral dominou e bateu com a perna canhota, sem chances para o goleiro Airton.