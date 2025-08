Novorizontino e Avaí fazem jogo morno e empatam no início do returno da Série B

No duelo de concorrentes pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, Novorizontino e Avaí fizeram um duelo morno, de poucas oportunidades e ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo, pela 20ª rodada, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O resultado foi mesmo do primeiro turno, quando as equipes estrearam na competição por 1 a 1, na Ressacada.

O duelo inicialmente estava marcado para o sábado, porém, devido a um problema de logística, o voo do Avaí atrasou para chegar no estado de São Paulo, e o jogo foi alterado para este domingo.

Com o resultado, o Novorizontino segue no grupo de acesso, em terceiro lugar, com 35 pontos. Caio Dantas marcou o gol do time paulista. Já o Avaí perdeu a chance de encostar no G4, aparecendo em sétimo, com 29 pontos. Mário Sérgio foi quem balançou as redes para os catarinenses.

O duelo começou morno, com poucas oportunidades para os dois lados. A primeira finalização aconteceu aos 24 minutos, quando o Novorizontino abriu o placar. Fábio Matheus arriscou de longe, a bola desviou, bateu na trave, e Caio Dantas apareceu para conferir de cabeça e marcar seu primeiro gol pelo time paulista.

A reação do Avaí veio na sequência. JP cruzou à meia altura e Mário Sérgio, livre de marcação, bateu forte para deixar tudo igual, aos 32. A reta final foi mais quente. Caio Dantas parou em César. No rebote, Airton Moisés carimbou o zagueiro Zé Ricardo, e depois no goleiro. Nos acréscimos, Andrey saiu livre e Airton fez grande defesa.

A segunda etapa voltou no mesmo panorama, com um jogo morno e de poucas oportunidades. O Novorizontino tinha uma leve superioridade na posse da bola, porém sem efetividade. O Avaí buscava explorar os contra-ataques, mas tampouco aproveitou os espaços.

Com o passar do tempo, o duelo foi caindo drasticamente de produção. O time paulista tinha bastante dificuldade de furar a linha de cinco defensiva adversária. Os catarinenses seguiram apostando na bola longa e até chegou com Alef Manga, mas sem muito perigo. Diante deste cenário, a igualdade permaneceu até o apito final.

O Novorizontino volta a campo no próximo sábado, às 20h30, quando visita o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Já o Avaí encara o Cuiabá no domingo (dia 10), às 16h, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 AVAÍ

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, Patrick e Cesar Martins; Rodrigo Soares (Raí Ramos), Willian Farias (Jean Irmer), Patrick Brey e Fábio Matheus (Rômulo); Airton Moisés (Léo Natel), Robson e Caio Dantas (Matheus Frizzo). Técnico: Umberto Louzer.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Andrey; Zé Ricardo, JP (João Vitor) e Marquinhos Gabriel (Léo Reis); Emerson Ramon (Jamerson), Cléber (Alef Manga) e Hygor (Mário Sérgio). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Caio Dantas, aos 24, Mário Sérgio, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick Brey, Willian Farias e Fábio Matheus (Novorizontino); Cléber e Jamerson (Avaí).

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes (PA).

RENDA - R$ 31.965,00.

PÚBLICO - 2.564 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).