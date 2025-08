Norris segura Piastri para vencer GP da Hungria; Bortoleto é 6º

Por Alan Baldwin

BUDAPESTE (Reuters) - Lando Norris segurou o companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, para vencer o Grande Prêmio da Hungria com uma estratégia de parada única e reduzir a liderança do australiano na Fórmula 1 para nove pontos antes do intervalo de agosto.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na sexta colocação, seu melhor resultado na F1.

Norris completou 39 das 70 voltas com um único jogo de pneus duros, enquanto Piastri parou duas vezes e reduziu uma diferença de 12 segundos para apenas 0,6 no final, com uma perseguição de roer as unhas até a bandeira quadriculada e uma quase colisão.

George Russell, da Mercedes, ficou em um distante terceiro lugar, 20 segundos atrás, para completar o pódio em Hungaroring e conquistar seu quinto pódio da temporada.

"Estou morto. Estou morto. Foi difícil", disse Norris, que largou em terceiro lugar -- com Piastri em segundo -- e caiu para quinto depois de ser pressionado na largada.

"Não estávamos planejando a parada única, mas depois da primeira volta era a nossa única opção para voltar à disputa."

"Não achei que isso nos daria a vitória, achei que talvez nos levasse ao segundo lugar", completou.

A vitória foi a quinta de Norris na temporada, e a terceira nas últimas quatro, contra seis de Piastri. Foi também a sétima dobradinha da McLaren em 14 corridas.

Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em um frustrante quarto lugar, depois de largar na pole position, mas perdendo rendimento devido a uma estratégia de duas paradas e uma penalidade de cinco segundos por dirigir de forma irregular quando Russell o desafiou.

Fernando Alonso terminou em quinto para a Aston Martin, à frente do estreante brasileiro Bortoleto, que ficou em sexto lugar.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton, oito vezes vencedor na Hungria, largou em 12º lugar pela Ferrari e terminou nesta posição.