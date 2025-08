No Park masculino, Pedro Barros vence o Pro Tour STU na Suécia

Neste domingo, Pedro Barros foi campeão do Park no Pro Tour STU, disputado na Suécia. A prova precisou ser paralisada por horas em função da chuva, mas, no retorno, a estrela do brasileiro brilhou no Freden Skatepark. Antes da parada, cada finalista concluiu apenas uma das cinco voltas a que tem direito.

Na apresentação que lhe daria o título, Pedro Barros atingiu muita altura na parede, voou na grade e retornou com perfeição à pista, garantindo nota de 92,92. O segundo lugar foi do skatista local Hampus Winberg, de 19 anos, com 92,90 na última volta. O japonês Issei Sakurai terminou em terceiro (92,56) e o brasileiro Gui Khury ficou em quarto (92,07).

"Tivemos uma energia incrível não só na final, mas em todos esses dias aqui em Varberg, lugar incrível. Não foi fácil por conta da chuva, mas conseguimos fazer o nosso melhor, com coração, corpo e mente. Amamos o skate e estamos aqui para representar. Esse voo na grade foi a primeira manobra que fiz nessa pista quando cheguei e queria poder colocá-la na minha linha", disse Barros.

Na disputa feminina, Sky Brown confirmou o título com apenas alguns décimos a mais que Mizuho Hasegawa. Na melhor de suas cinco voltas, a japonesa arrancou dos juízes a nota 88,77. Justamente na rodada seguinte, ela tirou um 88,80 e ninguém mais conseguiu desbancá-la.

"Foi uma loucura. Vejam o nível das meninas! Definitivamente, estão chegando cada vez mais perto dos meninos. Estou honrada em andar com elas, que evoluíram demais, o que valoriza ainda mais minha vitória. Estou muito feliz, especialmente pela Mizuho. Uma pena a Arisa não ter chegado à final. É uma skatista incrível e vai voltar na próxima mais forte", disse Sky.

A japonesa citou Arisa Trew, atual campeã olímpica, que acabou fora da final na Suécia. Sua alegria por Mizuho se deu pelo segundo lugar da amiga, com a espanhola Naia Laso no terceiro posto e mantendo a liderança do ranking do Street feminino do Pro Tour STU, já que foi campeã da etapa de abertura, em Porto Alegre.