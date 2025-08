Vaquinha da Arena emperra e não arrecada nem R$ 1 milhão em 3 meses

Do UOL, em São Paulo

Parecia questão de tempo para a vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel, para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena, chegar próximo dos R$ 700 milhões estipulados como meta. Oito meses depois, porém, a arrecadação emperrou e foram meses para juntar "apenas" R$ 1 milhão.

O que aconteceu

O total arrecadado até o momento não representa 6% do montante estipulado. Até a tarde de ontem, o total de doações era de R$ 40.716.973,13.

A campanha está estacionada na casa dos R$ 40 milhões desde 22 de abril deste ano. Ou seja, em pouco mais de três meses, a vaquinha não somou R$ 1 milhão em doações.

E a luta tem sido árdua desde o dia em que o montante bateu R$ 30 milhões, em dezembro do ano passado. Foi necessário quase um mês para a campanha bater R$ 35 milhões.

O cenário é muito diferente do "boom" do lançamento, quando foram necessários apenas dois dias para a vaquinha chegar a R$ 10 milhões. O primeiro milhão da arrecadação — que terminaria em maio, mas foi prorrogada até dezembro deste ano — chegou após três 3 horas do início.

O UOL apurou que a agência de comunicação que atende a Gaviões pretende criar novos mecanismos de incentivo para as doações. Alguns já foram implementados, como a venda de ingressos simbólicos para jogos fora de casa do Timão.

O andamento da vaquinha

1 milhão - 3 horas (27/11)

5 milhões - 12 horas (28/11)

10 milhões - 2 dias (29/11)

20 milhões - 5 dias (2/12)

30 milhões - 17 dias (13/12)

35 milhões - 11/01/2025

40 milhões - 22/04/2025

Valor atual - R$ 40.716.973,13*

Até a tarde de 2/8*