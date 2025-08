Natanael vibra com vitória do Atlético-MG e projeta "decisão" contra o Flamengo

Autor do gol que garantiu a vitória do Atlético-MG por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino neste domingo, na Arena MRV, o lateral direito Natanael comemorou o resultado e ressaltou a importância do triunfo para a retomada da confiança do time. Após três tropeços consecutivos no Campeonato Brasileiro, o Galo voltou a vencer e ganhou fôlego na tabela ? e também fora dela, com a decisão pela Copa do Brasil se aproximando.

"É importante (marcar) o gol da vitória. A gente vinha de três resultados negativos na competição. Hoje conseguimos ser vitoriosos. Quarta-feira a gente sabe que tem um jogo muito difícil. Esperamos casa cheia aqui pra apoiar a gente, pra gente fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair classificado", afirmou Natanael, em entrevista ao Premiere, logo após o apito final.

A fala evidencia o clima de alerta e mobilização dentro do elenco atleticano. Depois de abrir o placar com Igor Gomes ainda no início do jogo, o Galo sofreu o empate no segundo tempo, com gol de Laquintana, mas contou com o oportunismo de Natanael, que apareceu bem na área e finalizou com desvio para garantir os três pontos. Além do resultado em si, o jogador destacou a postura da equipe em campo e cobrou mais eficiência nas finalizações.

"Nós sabemos que não podemos deixar o Brasileirão de lado. Eu acho que hoje a gente fez um bom jogo. Pecamos um pouco na finalização, acho que o resultado era pra ter sido um pouco maior. Mas, felizmente, saímos com a vitória, com os três pontos, que era o mais importante", completou.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou a 23 pontos e subiu para a nona colocação no Brasileirão. Agora, vira a chave para o compromisso mais importante da semana: o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Galo precisa vencer para seguir vivo na competição.