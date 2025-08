Napoli perde para o Brest em amistoso de pré-temporada

Neste domingo, o Napoli perdeu para o Brest por 2 a 1, no Estádio Teofilo Patini. Ludovic Ajorque marcou os gols que garantiram a vitória do time francês no amistoso, enquanto Lorenzo Lucca diminuiu para os italianos.

O Napoli começou a pré-temporada perdendo por 2 a 0 para o Arezzo, da Terceira Divisão. Na ocasião, De Bruyne e Lucca estrearam no time comandado por Antonio Conte. Já no último jogo, venceu o Catanzaro, da Segunda Divisão, por 2 a 1.

Os italianos voltam a campo no próximo sábado, em partida amistosa com o Girona. No mesmo dia, o Brest enfrenta o Sassuolo para seu último teste de pré-temporada.

?90? | C'est terminé le Stade Brestois s'impose face au @sscnapoli !? Un gros match des Ty-Zefs pour offrir une 4e victoire lors de cette prépa. ? Dernière rencontre de préparation ce samedi 9 août avec la réception de Sassuolo à Francis-Le Blé.#NapoliBrest 1?-2? pic.twitter.com/It68rWrm3d ? Stade Brestois 29 (@SB29) August 3, 2025

Os gols

O Brest abriu o placar aos 28 minutos da primeira etapa, com Ludovic Ajorque. O atacante concluiu para o gol após cruzamento de Bradley Locko.

Os franceses ampliaram a vantagem cinco minutos depois, aos 33. Ludovic marcou seu segundo gol na partida, de cabeça, com assistência de Lees Melou.

O Napoli diminuiu a distância no placar aos 18 minutos da etapa complementar, com Lorenzo Lucca, contratado no mês passado para reforçar o ataque.