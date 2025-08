'Não é normal': Crespo exalta sequência do São Paulo no Brasileiro

A vitória do São Paulo sobre o Inter, no Beira-Rio, foi a quinta seguida da equipe na temporada - a quarta no Campeonato Brasileiro. E Crespo admitiu que não vê a fase como "normal".

O que aconteceu

O treinador apontou que o calendário apertado não facilita boas sequências de vitórias. Para Crespo, elas são uma consequência de os jogadores demonstrarem a identidade do time em campo.

Não sei [até onde podemos chegar]. A ideia é manter a identidade, pontuar, ganhar jogos. [...] Vamos trabalhar para continuar. O importante é os atletas saberem o caminho para seguir. Tudo pode acontecer no futebol. Neste momento está dando certo.

Temos que aproveitar o momento. Não é normal ter uma sequência assim no Brasileiro. São jogos a cada três dias. Não é fácil. Quando chega um momento assim, tem que desfrutar. E eles estão se divertindo em campo.

Hernán Crespo

Além da série de vitórias, Crespo está invicto há seis jogos. O São Paulo só foi derrotado com o treinador na estreia dele - 2 a 0 diante do Flamengo.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta (6), às 19h30 (de Brasília). A equipe encara o Athletico Paranaense com a vantagem do empate pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.