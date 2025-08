Na despedida de Son, Tottenham empata com o Newcastle em amistoso

O sul-coreano Heung-Min Son se despediu do Tottenham neste domingo, durante o amistoso entre Spurs e o Newcastle, que terminou empatado em 1 a 1. O jogo foi realizado em Seul, capital da terra natal do atacante, substituído durante o segundo tempo para muitos aplausos dos torcedores e dos jogadores de ambas as equipes.

It's all over here in Seoul. pic.twitter.com/LSEmQ5AqXW ? Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 3, 2025

Na última sexta-feira, Son anunciou que deixará o clube ainda nesta janela de transferências. Como forma de homenagem, o camisa 7 foi titular e novamente capitão do time no amistoso.

Entretanto, apesar de todo o clima festivo, o Tottenham viu o meia James Maddison atuar apenas dez minutos e sair lesionado de campo. O camisa 10 saiu do gramado em cima de uma maca e chorando muito.

ANTHONY WALLACE / AFP

Para onde irá Son?

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Son estaria negociando sua ida ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Lá, ele reencontraria seu ex-companheiro de Tottenham, o goleiro francês Hugo Lloris.

Son é um dos grandes ídolos da história do Tottenham. Ele chegou ao clube em 2015, quando foi vendido pelo Bayer Leverkusen por 30 milhões de euros na época. Ao todo, foram 454 partidas em dez anos no time londrino, com 173 gols marcados e 101 assistências. Na última temporada, ele conquistou seu primeiro título pela instituição: a Liga Europa 2024/25.

ANTHONY WALLACE / AFP

Já sem Son, o Tottenham voltará a campo na quinta-feira, contra o Bayern de Munique, em seu último amistoso de pré-temporada. O jogo começa às 13h30 (de Brasília).