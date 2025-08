Mesmo derrotado, Elves Brener embolsa R$ 275 mil por 'Luta da Noite' no UFC Vegas 108

Elves Brener entrou em ação no card principal do UFC Vegas 108 com o espírito aguerrido tradicional de sua equipe: a 'Chute Boxe Diego Lima'. E, se o resultado positivo não veio diante de Esteban Ribovics, ao menos o brasileiro teve seu desempenho no octógono mais famoso do mundo devidamente recompensado. Após protagonizarem uma verdadeira batalha, o manauara e o argentino receberam o bônus de 'Luta da Noite' do show e, embolsaram, cada um, 50 mil dólares (R$ 277 mil).

A notícia foi dada pelo próprio Ultimate, momentos após a realização do evento, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Por conta da 'moral extra' que recebeu da empresa, Elves dificilmente terá sua continuidade no UFC ameaçada, mesmo sofrendo sua terceira derrota consecutiva na liga.

Clássico europeu

Se a rivalidade Brasil vs Argentina se transformou na 'Luta da Noite' do UFC Vegas 108, o mesmo pode ser dito para o clássico europeu entre Polônia e Escócia. Em um movimento raro, o Ultimate premiou dois combates e também cedeu o bônus para Chris Duncan e Mateusz Rebecki, que travaram uma batalha sangrenta no 'co-main event' da noite.

Confira todos os resultados do UFC Vegas 108 abaixo:

Tatsuro Taira venceu Hyun Sung Park por finalização no segundo round

Chris Duncan venceu Mateusz Rebecki por decisão unânime

Esteban Ribovics venceu Elves Brener por decisão unânime

Karol Rosa venceu Nora Cornolle por decisão unânime

Neil Magny venceu Elizeu Capoeira por nocaute técnico no segundo round

Kevin Vallejos venceu Danny Silva por decisão unânime

Rinya Nakamura venceu Nathan Fletcher por nocaute técnico no primeiro round

Rodolfo Vieira venceu Tresean Gore por decisão unânime

Andrey Pulyaev venceu Nick Klein por nocaute técnico no segundo round

Austin Bashi venceu John Yannis por finalização no primeiro round

Rafael 'Macapá' venceu Felipe Bunes por decisão unânime dos juízes

Piera Rodriguez venceu Ketlen 'Esquentadinha' por decisão dividida

