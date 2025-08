Matheus Pereira vê Botafogo "exposto" em vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Botafogo por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileiro. Autor de um dos gols neste domingo, Matheus Pereira confirmou que a postura do adversário acabou propiciando mais oportunidades.

"Foi um jogo muito importante. Sabíamos da dificuldade e também que o Botafogo iria propor o jogo. Às vezes, alguns times vêm mais fechados contra nós, como foi o caso do Ceará e do CRB. Isso cria um pouco mais de dificuldades", disse o atleta ao Sportv.

"Tivemos mais chances devido ao time deles estar exposto e soubemos aproveitar as oportunidades para conseguir essa vitória importante", completou Matheus Pereira.

? Fim de jogo e ???? 3 ?????? ???? ? ???????? ??????? ?????!!! FORA DE CASA, O CABULOSO DERROTOU O BOTAFOGO, POR 2 A 0, E CONQUISTOU UMA VITÓRIA IMPORTANTE!! VAMOOOSSSS!!! ? #BOTxCRU | 0-2 | #GrandeCampeão pic.twitter.com/UbE24UJaXy ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) August 3, 2025

Agora, a equipe mineira muda o foco para a. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro visita o CRB, às 21h (de Brasília), pela volta das oitavas de final do torneio. O primeiro duelo terminou com empate por 0 a 0, no Mineirão.